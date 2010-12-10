Тернопільщина: знеструмлено 12 населених пунктів

У Тернопільській області внаслідок ускладнення погодних умов залишилися без електропостачання 12 населених пунктах.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації.

За даними управління, знеструмлення сталося внаслідок спрацювання захисної автоматики на електропідстанціях, що призвело до їх аварійного відключення.

Зараз над відновленням електропостачання працюють ремонтні бригади «Тернопільобленерго».

За даними управління, у Гусятинському районі знеструмлено 6 населених пунктів, у Кременецькому – 3, Підволочиському – 2, Монастириському – 1.