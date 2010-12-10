Хмельниччина: автобус зіткнувся з іномаркою, 4 особи травмовані

У Хмельницькій області внаслідок зіткнення автобуса з автомобілем четверо осіб отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 20.30 на автодорозі Новоград-Волинський – Старокостянтинів.

Водій рейсового автобуса "Mercedes-Benz 609" не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Mercedes-Benz 310".

Внаслідок ДТП водій та один пасажир автобуса "Mercedes-Benz 609", а також водій та один пасажир автомобіля "Mercedes-Benz 310" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з яким були доставлені до лікарні м. Полонне.

Автобус "Mercedes-Benz 609" прямував за маршрутом "Полонне - Понінка". На момент скоєння ДТП у автобусі знаходились 12 пасажирів. Триває розслідування.