Просять обмежити поїздки у Криму через різке погіршення погоди

Державтоінспекція просить водіїв обмежити поїздки у Криму, особливо до гірських і лісових районів, через різке погіршення дорожніх умов, спричинених опадами у вигляді дощу, що переходить у сніг, і зниженням температури повітря.

«Якщо така необхідність все ж є, то забезпечте обладнання автомобілів засобами протиковзання», - зазначається в прес-релізі Кримського управління ДАІ, який передано УНІАН.

Відомство також просить пішоходів не переходити дорогу перед транспортом, що наближається, оскільки автомобіль на слизькій дорозі миттєво зупинити не можливо.

Як повідомляв УНІАН, Кримське управління МНС оголосило на 10-11 грудня штормове попередження на півострові через погіршення погоди, спричинене вторгненням арктичного холодного повітря.