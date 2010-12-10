Київщина: при зіткненні двох автомобілів загинула людина

У Київській області внаслідок зіткнення двох автомобілів загинула одна людина та ще четверо отримали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора на автодорозі Київ - Знам`янка поблизу с. Лісники Києво-Святошинського району.

Водій автомобіля "Suzuki Swift" не вибрала безпечну швидкість, не впоралась з керуванням та виїхала на смугу зустрічного руху, де скоїла зіткнення з автомобілем "Great Wall Safe".

Внаслідок ДТП водій автомобіля "Suzuki" загинула на місці пригоди, а водій та троє пасажирів автомобіля "Great Wall Safe" отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, з якими госпіталізовані до місцевої лікарні.

Ведеться слідство.