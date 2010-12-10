Запоріжжя: від отруєння чадним газом загинули двоє осіб

У Запорізькій області унаслідок отруєння чадним газом загинули двоє осіб, ще одного госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у Запорізькій області, увечері 9 грудня до чергової частини Мелітопольського міськвідділу міліції надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків міста виявлені мертвими дві жінки і чоловік з ознаками отруєння.

"Як з`ясувалося у ході слідства, в одній з частин будинку на трьох господарів проживав самотній 58-річний чоловік, який увечері розтопив піч, що експлуатується з грубим порушенням правил пожежної безпеки, про що свідчать закопчені стіни кімнати. Через численні тріщини в димарі і печі чадний дим потрапляв у кімнати. Для 53-річної господині і її 17-річної дочки цей вечір став останнім: вони отруїлися чадним газом. Чоловіка з легким отруєнням каретою швидкої направили до міської лікарні", - повідомили у МНС.