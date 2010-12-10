У Тернополі карантин через грип та ГРВІ

У Тернополі з 13 грудня призупинено навчання у школах у зв’язку із захворюваністю дітей на грип та ГРВІ.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні надзвичайної протиепідемічної комісії при міській раді.

Цим рішенням також передбачено обмежити проведення масових заходів в дошкільних навчальних закладах.

Головний державний санітарний лікар міста Володимир ПАНІЧЕВ зауважив, що показник захворюваності складає 131,9 на 10 тис. населення (при розрахунковому показнику епідпорогу 102,9 випадків на 10 тис. населення – УНІАН). За його даними, серед загальної кількості хворих 28% - діти, серед загальної кількості хворих дітей 56% становлять школярі. Відповідно, було прийнято рішення про призупинення навчання у школах.

«Це не карантин. Ми просто вживаємо заходи, щоб не допустити епідемії і призупинити поширювання захворюваності серед дітей», - зазначив В.ПАНІЧЕВ.

На який саме термін призупинено навчання члени комісії не визначили. Лише обумовили, що відстежуватимуть рівень захворюваності серед дітей, і коли він піде на спад, навчання у школах відновлять.

Загалом з 1 грудня у школах Тернополя було закрито 17 класів у 6-ти школах.

Окрім цього, під час засідання комісії В. ПАНІЧЕВ звернув увагу керівництву управління транспорту на те, що більшість водіїв маршрутних автобусів їздить без марлевих пов’язок, тоді як водії щодня контактують із великою кількістю людей. Відтак було дано вказівку виправити цю ситуацію.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі з 1 грудня рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищив епідпоріг. У зв’язку з цим надзвичайна епідемкомісія рекомендувала у закладах освіти, ресторанного господарства, громадському транспорті ввести масковий режим як захід передепідемічного періоду.