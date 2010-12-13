В Івано-Франківську заборонили петарди на Новий рік

В Івано-Франківську заборонено реалізацію та використання петард.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Івано-Франківському міськвиконкомі.

Зокрема, ця заборона стосується часу новорічних та різдвяних свят.

За наданою інформацію, з метою «попередження нещасних випадків, заподіяння мешканцям міста фізичної, психологічної та моральної шкоди розпорядженням міського голови від 6 грудня в Івано-Франківську заборонена реалізація підприємствами торгівлі та використання у громадських місцях, місцях масового відпочинку мешканців міста петард та інших вибухонебезпечних пристроїв».

Контроль за виконанням даної заборони щодо реалізації та використання петард та інших вибухонебезпечних пристроїв на вулицях, площах та інших громадських місцях Івано-Франківська здійснюватиме міський відділ УМВС України в Івано-Франківській області.