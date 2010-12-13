У Миколаєві відкрили пункт обігріву для бездомних

Сьогодні у Миколаєві в бомбосховищі Будинку побуту «Ювілейний» відкрили пункт обігріву і нічлігу для бездомних громадян.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник міського управління з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони Олександр ГЕРАСИМЕНЯ, на обладнання цього бомбосховища під нічліжку витрачено близько 90 тис. грн. Відновлювалося воно за програмою ремонту захисних споруд міста, і лише потім було ухвалене рішення облаштувати тут пункт обігріву для бездомних.

У приміщенні встановлено 20 двох`ярусних дерев`яних ліжок, сидячих місць розраховано для 60 осіб, максимально нічліжка вміщатиме близько 100 відвідувачів. Тут обладнані їдальня, умивальник, туалет. Є місце для медогляду і дезинфекції. Працівники соціальної служби заготовили одяг для відвідувачів, а також зібрали аптеку, принесли книги, настільні ігри, поставили ялинку.

У нічліжці чергуватимуть медики, двічі на день постояльці зможуть поїсти гарячої їжі, їх огляне лікар і надасть необхідну допомогу. Міліційний наряд відвідуватиме притулок кілька разів на день.

Як зазначив О.ГЕРАСИМЕНЯ, окрім цього пункту обігріву, в Миколаєві також працюватимуть два подібні заклади в різних районах.

З 10 грудня, за прогнозом синоптиків, у Миколаєві і області очікуються морози вночі до 5-10 градусів, вітер, снігопад і ожеледь.