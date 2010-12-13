З квартири психічно хворих вивезли 14 вантажівок сміття

14 машин сміття вивезли співробітники рятувального підрозділу «МАРС» з двокімнатної квартири на вулиці Новозаводській у Миколаєві. Робота тривала впродовж 4 днів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Миколаївського міського управління з надзвичайних ситуацій і цивільної оборони населення Олександр ГЕРАСИМЕНЯ.

За його словами, господарі цієї квартири – люди з психічними відхиленнями – декілька років стягували до своєї квартири речі, залишки продуктів та інший непотріб з ближніх смітників, щільно забивши ними всі кімнати. Врешті-решт, квартира заповнилася сміттям до такого ступеня, що двері в неї відкривалися насилу. На сморід і безлад постійно скаржилися сусіди. До того ж, постійно існувала загроза тління і займання непотребу, що накопичився.

Про цей факт до міського управління з надзвичайних ситуацій повідомили співробітники адміністрації Ленінського району. Потім рятувальники приступили до очищення квартири.

Після того, як квартира була очищена, з господарів узяли письмову обіцянку про те, що вони більше не зноситимуть сміття до себе додому.

О.ГЕРАСИМЕНЯ повідомив, що міський голова Миколаєва видав розпорядження розшукати і очистити інші подібні квартири, оскільки, схоже, що подібне «накопичення» перетворилося в місті на загрозливу тенденцію. І вже є наступна адреса, за якою незабаром вийдуть рятувальники.

При цьому О.ГЕРАСИМЕНЯ зазначив, що торік за таких самих обставин на вулиці Миколаївській зайнялася квартира, заповнена сміттям. Ліквідація пожежі, а також компенсації сусідам, що постраждали унаслідок інциденту, обійшлася міському бюджету приблизно в 1 млн. грн.