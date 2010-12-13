Понад 60 шкіл Рівненщини закрито на карантин
10:44, 13 грудня 2010Новини регіонів
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Заборонено проводити масові заходи
Поширення захворювання на грип спричиняє масове закриття шкіл на Рівненщині.
Як передає кореспондент УНІАН, на карантин уже відправили учнів понад 60-ти навчальних закладів області.
Найбільше шкіл не працюватиме з наступного понеділка, 13 грудня, у Костопільському районі - 39. У Рівному через високу захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції міська протиепідемічна комісія на 2 тижні призупинила заняття у трьох школах.
Окрім цього, у трьох районах області заборонено проводити масові заходи.
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