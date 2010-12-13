Перинатальний центр у Рівному отримав нове обладнання

Рівненський обласний перинатальний центр отримав обладнання майже на півмільйона гривень для реанімації новонароджених від дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

Як передає кореспондент УНІАН, нове обладнання фонду - а це реанімаційний стіл, інкубатор, фототерапевтична лампа та апарат штучної вентиляції легень - встановлено у відділенні інтенсивної терапії новонароджених.

Рівненщина - одна з областей, що найбільше постраждала від аварії на Чорнобильській атомній станції, тому, на думку фахівців міжнародного фонду, саме тут потрібне якісне медичне обладнання.

Крім того, за їхніми словами, в області є і потужний ресурс фахівців. Так, з десяти дітей, які народилися цьогоріч у центрі передчасно і з надзвичайно малою вагою, вижило четверо, а це досить високий показник. Нове ж обладнання допоможе врятувати ще більше маленьких життів.

ЮНІСЕФ співпрацює з рівненським перинатальним центром уже 2 роки. Завдяки фонду місцеві фахівці пройшли низку тренінгів, їх вчили працювати за сучасними технологіями на новому обладнанні.

Однак, на думку головного лікаря перинатального центру Вікторії ЄНІКЕЄВОЇ, закладу ще бракує обладнання на суму майже 14 мільйонів гривень. За словами медиків, держава пообіцяла, згідно до спеціальної програми, повністю оснастити перинатальні центри України в найближчі роки. Що саме з необхідного обладнання центр отримає, буде відомо у лютому 2012 року - саме тоді, згідно графіку, дійде черга до Рівненщини.

ЮНІСЕФ також працює і в селах Рівненської області, де за допомогою фонду впроваджують унікальний проект щодо створення сімейних центрів, які мають надавати базові комплексні послуги.

Довідка УНІАН. З 2007 року Україна перейшла на стандарти Всесвітньої організації охорони здоров’я, згідно з якими дитина вважається живою, якщо вона народилася з вагою від 500 грамів. Обладнання фонду ООН ЮНІСЕФ допомагає цим малюкам вижити.