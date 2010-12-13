На території Закарпаття попереджають інфекції

Міністерство охорони здоров’я вживає заходи для попередження виникнення інфекційних захворювань на підтоплених територіях Закарпатської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі МОЗ.

Зокрема, як нагадали в міністерстві, внаслідок несприятливих метеорологічних умов та підняття рівня води в річках у 8 районах Закарпатської області відбулись підтоплення територій, в тому числі і населених пунктів.

За попередніми даними, в Закарпатській області підтоплені 48 населених пунктів, також підтоплені 5 водопроводів, 1500 децентралізовних джерел водопостачання (індивідуальних та громадських колодязів), в зоні ймовірних епідемічних ускладнень опинилось більше 200 тис. осіб.

За дорученням прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та міністра охорони здоров’я Зіновія МИТНИКА перший заступник міністра – Головний державний санітарний лікар України Сергій РИЖЕНКО здійснив об’їзд територій, які постраждали внаслідок підтоплення.

Під його головуванням у Закарпатській області було проведено екстрене засідання обласної надзвичайної протиепідемічної комісії, де були заслухані питання щодо відновлення водопостачання та недопущення розповсюдження інфекційних захворювань у підтоплених районах Закарпатської області.

За підсумками наради МОЗ було прийнято рішення про виділення коштів для попередження виникнення і поширення інфекційних захворювань серед населення в зоні підтоплення. Дані кошти будуть направлені для закупівлі дезінфекційних засобів та витратних матеріалів для лабораторної діагностики.

В м. Хуст оперативно вирішені завдання з відновлення водопроводу завдяки допомозі міської влади і там вже сьогодні, 13 грудня, буде відновлено водопостачання, запевнили в Міністерстві охорони здоров’я.