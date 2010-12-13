Керч: від необережного поводження з обігрівачем загинув чоловік

У Керчі внаслідок необережного поводження з побутовим обігрівачем загинув 26-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, нещасний випадок стався ввечері 12 грудня. "Чоловік користувався обігрівачем, який знаходився поруч із ним. Втративши рівновагу, він впав на відкриту спіраль і отримав численні опіки", - повідомили в прес-службі МНС. Чоловік загинув до прибуття швидкої допомоги. Ведеться слідство.