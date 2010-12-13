Запоріжжя: кількість хворих на грип і ГРВІ збільшилася на 10,5%

У Запорізькій області за тиждень кількість хворих на грип і ГРВІ збільшилася на 10,5% - до 7 тис. 293 чоловік.

Про це повідомили УНІАН у Запорізькій обласній санепідемстанції.

"Найбільша кількість захворювання серед школярів, що становить 43,9% (3 тис. 201 чол.) усіх хворих", - повідомили в облСЕС, зазначивши, що ще минулого тижня хворі діти шкільного віку становили 41,1% загального числа всіх, кому поставлений діагноз ГРВІ чи грип.

В цілому ж, за даними облСЕС, у Запорізькій області хворі діти віком до 14 років - дошкільнята і школярі - становлять 62,4% (4 тис. 548 чоловік) усіх хворих жителів області.