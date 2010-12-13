Львівщина: карантин запроваджено у 248 школах

У Львівській області з метою недопущення поширення захворюваності на ГРЗ тимчасово припинено навчання у 248 школах.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної державної адміністрації.

За даними заступника головного санітарного лікаря Львівської області Олега КОГУТА, середній показник захворюваності на ГРЗ по Львівській області не перевищує епідеміологічного порогу. У Львові епідеміологічний поріг захворюваності на ГРЗ перевищено у 1,3 рази. Перевищення епідпорогу зареєстровано на 8 адмінтериторіях. В області проведено щеплення майже 5 тис. 600 медичним працівникам.

«Ситуація в області перебуває на постійному контролі Львівської ОДА, вживаються необхідні обмежувальні заходи», - сказав у свою чергу перший заступник голови Львівської ОДА Мирон ЯНКІВ.