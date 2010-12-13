На Житомирщині знову випадок сказу у корови

На Житомирщині знову зареєстровано випадок сказу у корови, в селі оголошено карантин.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив працівник прес-служби Головного управління МНС України в Житомирській області Сергій УЛАНОВ.

Зокрема, за його словами, випадок сказу у корови зареєстровано в селі Нарцисівка Червоноармійського району у приватному господарстві місцевого жителя.

Чотирьох мешканців села, які контактували з хворою твариною, медики госпіталізували до Червоноармійської районної лікарні та зробили їм профілактичні щеплення.

Державна надзвичайна протиепізотична комісія при Червоноармійській районній держадміністрації запровадила карантинні обмеження через сказ на території села Нарцисівка, а також на прилеглій території у радіусі 5 км(обмеження із ввезення ти вивезення тварин, продуктів, тощо).

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня у селі Кутище на Житомирщині у двох різних домогосподарствах було виявлено хворих на сказ корову і телицю. 6 листопада у селі запровадили карантин. Було госпіталізовано 19 осіб, які контактували із хворими на сказ тваринами.

З’ясовано, що тоді тварин покусали скажені лисиці, яких дуже багато у північних районах Житомирщини.