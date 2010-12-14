Крим: через халатність матері загинуло немовля

У Криму прокуратура порушила кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьківських обов`язків жінки, що призвело до загибелі немовляти в результаті отриманих при падінні травм.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.

„Встановлено, що мати не доглядала дитину, обмежувала в їжі й одязі, залишала надовго саму, а від соціальних служб, які намагалися втрутитися у ситуацію, ховалася”, - йдеться в прес-релізі.