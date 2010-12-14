Крим: через халатність матері загинуло немовля
08:18, 14 грудня 2010Новини регіонів
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Прокуратура порушила справу
У Криму прокуратура порушила кримінальну справу за фактом злісного невиконання батьківських обов`язків жінки, що призвело до загибелі немовляти в результаті отриманих при падінні травм.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Криму.
„Встановлено, що мати не доглядала дитину, обмежувала в їжі й одязі, залишала надовго саму, а від соціальних служб, які намагалися втрутитися у ситуацію, ховалася”, - йдеться в прес-релізі.
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