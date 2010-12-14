У Чернівцях поновлено навчання у школах після карантину

У загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних закладах Чернівців із 13 грудня відновлено навчально-виховний процес .

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалила міська надзвичайна протиепідемічна комісія, зважаючи на те, що за минулий тиждень захворюваність серед дітей шкільного й дошкільного віку в обласному центрі зменшилася в 1,2 рази.

Нагадаємо, що перші п’ять шкіл у Чернівцях були закриті на карантин 4 грудня, а з 6 по 13 грудня у Чернівцях був запроваджений карантин в усіх загальноосвітніх школах, дошкільних і позашкільних закладах.

Протягом минулого тижня порівняно із позаминулим, за даними комісії, загальний рівень захворюваності у місті зменшився на 7,1% за рахунок дітей; зокрема, серед дітей до 18 років він знизився на 14%. Однак, при такому незначному зменшенні загального рівня захворюваності минулого тижня у місті спостерігалося перевищення епідемічного порогу на 24,2%.

Водночас, з огляду на перевищення епідемічного порогу, в усіх закладах освіти Чернівців буде посилено проведення санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та дезінфекційних заходів. І надалі обмежуватиметься проведення культурно-масових заходів за участю дітей у закритих приміщеннях.