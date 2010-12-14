Які каші зберігають молодість

Американські фахівці дійшли висновку, що користь страв, приготованих з цільнозернових продуктів, досить значна. Так, на думку команди дослідників з Абердинського університету, вівсяні та рисові каші, а також хліб з цілісного зерна здатні знижувати ризик розвитку порушень діяльності серцево-судинної системи, зокрема, перешкоджати інсультам, анітрохи не гірше традиційних препаратів.

Для участі в експерименті вчені запросили 200 добровільних учасниць, одним необхідно було вживати цільнозернові продукти тричі на день, у той час як інші їли їх набагато рідше, або не отримували зовсім. Відомо, що дієта з високим вмістом злакових і рослинних волокон сприяє поліпшенню роботи травної системи, а також допомагає знизити рівень поганого холестерину в крові, надлишок якого підвищує ризик атеросклерозу і артеріальний тиск.

Як зазначає керівник дослідження лікар Франк Тіс, старший викладач інституту харчування та здоров`я при університеті Абердіна, дійсно, у жінок, які регулярно вживали в їжу злакові, систолічний артеріальний тиск знизився. У результаті цього було зафіксовано зниження ризику інсульту на 25%, а інфаркту - приблизно на 15%. За одну порцію при цьому приймалося від 13 про 16 г продукту (приблизно половина чашки вівса або рису, або шматок цельнозернового хліба).

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