Донеччина: у 92-х школах припинено заняття

У Донецькій області у 92-х загальноосвітніх школах через підвищення рівня захворюваності на грип і гострі респіраторні вірусні інфекції учнів припинено навчання.

Про це УНІАН повідомили в обласній санітарно-епідеміологічній станції з посиланням на головного державного санітарного лікаря Донецької області Віктора ДЕНИСЕНКА.

Згідно з повідомленням, у зв`язку з високим рівнем захворюваності на грип і ГРВІ місцевими органами виконавчої влади за поданням територіальних установ санепідслужби станом на 13 грудня повністю припинено навчальний процес в 62 школах (23 тис. 736 учнів) у містах: Селідове, Новогродівка, Сніжне, Артемівськ, Дружківка, Дебальцеве, Красноармійськ і частково припинено навчання у 30-ти школах в 62-х класах (1 тис. 286 учнів) 8 адміністративних територій.

В облСЕС підкреслили, що у Донецькій області триває поступове збільшення захворюваності на ГРВІ і грип. Так, за останній тиждень бути зареєстровано 30,1 тис. випадків, що на 20,1% більше за рівень попереднього тижня і менше на 29,2% аналогічного періоду 2009 р. При цьому загальний показник захворюваності (68,1 на 10 тис. населення) залишається нижче за рівень епідпорога на 14,2%.

Перевищення епідемічного порогу (менше 50%) наголошується на 13 (29,5%) адміністративних територіях області. При цьому більшість хворих становлять діти - 71%.