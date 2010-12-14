Крим: водій вів автобус "під кайфом"

Співробітники Державтоінспекції двічі з інтервалом у два дні зупиняли на Ялтинській трасі у Криму водія, що керував пасажирським автобусом у стані наркотичного сп`яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Управління Державтоінспекції, «у перший раз водій «попався» 9 грудня. Автобус Volkswagen здійснював нерегулярні перевезення, і був повний пасажирів. Інспекторів ДАІ насторожила підозріла поведінка водія. Медичний огляд показав в його організмі наявність марихуани». На водія склали адміністративний протокол, автобус відправили на штрафмайданчик. Замість вилученого посвідчення водія чоловік одержав тимчасовий талон на право управління до винесення судом рішення про покарання.

«Пройшло 2 дні. За цей час перевізник забрав автобус зі штрафмайданчика, і той самий водій на ньому знову виїхав на маршрут. 11 грудня інспектори ДАІ знову зупиняють автобус з людьми, і знову у водія неадекватна поведінка, і знову медогляд підтвердив підозру - він перебуває під дією наркотичної речовини», - йдеться у повідомленні.

Як з`ясувалося, за водієм числиться 51 порушення правил дорожнього руху, з них 11 були допущені цього року. Долю водія вирішить суд.