Сумщина: росіянин на джипі врізався у стадо диких свиней

У Сумській області росіянин на джипі врізався у стадо диких свиней, що раптово вибігли на дорогу.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Управлінні ДАІ в Сумській області, інцидент стався 12 грудня близько 22 години.

Рухаючись в напрямку митного автопереходу «Бачівськ», водій автомобіля Тойота Land Cruiser скоїв наїзд на стадо диких свиней, які раптово вибігли на проїжджу частину дороги. Після цього автомобіль втратив керованість, з’їхав у кювет, де врізався у дерево.

В результаті ДТП двоє пасажирів автомобіля отримали тілесні ушкодження.