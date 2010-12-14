У Києві школи не закриватимуть на карантин

У Києві захворюваність на грип та ОРВІ за тиждень зросла на 16,9%, але епідемічний поріг не перевищено.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на начальника Головного управління охорони здоров’я КМДА Раїсу МОІСЕЄНКО.

За минулий тиждень у Києві зареєстровано 26 тис. 944 хворих на грип та інші ГРЗ (з них 18 тис. 281 – дітей). Показник захворюваності нижче епідпорогу на 20%.

«Дивлячись на динаміку захворюваності, можна прогнозувати, що карантину вдасться уникнути, і ми увійдемо у нормальний канікулярний період», - зазначила Р.МОІСЕЄНКО.