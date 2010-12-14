На Тернопільщині закрито 50 шкіл

На Тернопільщині у зв’язку зі зростанням захворюваності на грип та ГРВІ закрито 50 шкіл та 31 позашкільний заклад.

Як повідомив кореспонденту УНІАН головний державний санітарний лікар Тернопільської області Степан ДНІСТРЯН, зокрема, закрито 37 шкіл і 31 позашкільний заклад у Тернополі, а також 13 шкіл в 7 районах області (Чортківському, Ланівецькому, Збаразькому, Бучацькому, Бережанському, Теребовлянському, Тернопільському).

Станом на 14 грудня рівень захворюваності становить 66,5 на 10 тис. населення при епідпорозі 74,6 випадків на 10 тис. населення.

За даними С.ДНІСТРЯНА, перевищення епідпорогу без оголошення епідемії зафіксовано в Чортківському та Борщівському районах, а також у Тернополі. «За минулий тиждень в області захворіло 7,135 тис. осіб, це на 25% більше, ніж попереднього. Серед хворих – 63% дітей, в тому числі 47% школярів. Госпіталізовано за тиждень 312 осіб, зокрема 199 дітей», - розповів С.ДНІСТРЯН.

Разом з тим, додав він, 13 грудня було відновлено заняття в двох школах (Монастириський та Тернопільський райони), у двох садках (Теребовлянський та Гусятинський райони) та 17-ти класах Заліщицького та Тернопільського районів.

С.ДНІСТРЯН зазначив, що щодня здійснюється лабораторний контроль із виявлення збудників грипу. «За грудень 2010 року проведено 218 досліджень в лабораторії обласної санстанції, методом полімеразно-ланцюгової реакції виявлено 8 випадків грипу «В». Іншими методами виявлено в одному із 555 досліджень збудник сезонного грипу «А», в 13 випадках – грипу «В» та в 32 випадках грипоподібні захворювання», – повідомив С.ДНІСТРЯН.