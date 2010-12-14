У Києві при зіткненні маршрутки та тролейбуса люди отримали травми
18:21, 14 грудня 2010Новини регіонів
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На проспекті Ватутіна
У Києві сталося зіткнення маршрутки та тролейбуса.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні о 06.40 на проспекті Ватутіна (Дніпровський район).
Водій автобуса "Богдан" скоїв зіткнення з тролейбусом, що рухався попереду. За попередніми даними, водій маршрутного таксі не дотримався безпечної дистанції руху.
Внаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автобуса "Богдан" з тілесними ушкодженнями різного ступеню тяжкості були доставлені до лікарні.
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