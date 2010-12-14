Черкаси: у багатоповерхівці знайдено понад 1 кг ртуті

В Черкасах у квартирі однієї з багатоповерхівок мікрорайону “Митниця” виявили більше одного кілограма ртуті.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник цивільної оборони міста Черкаси Юрій КРИВОШИЯ, ртуть почала капати зі стелі при демонтажі старих балконних рам.

Зокрема, розповів він, власники квартири розпочали ремонт на балконі і при демонтажі робітниками панелей зі стелі почала капати ртуть. До цього вона була немов загерметизована у панелі.

Після виявлення ртуті одразу викликали працівників МНС. Вони зібрали кілограм ртуті на балконі, при подальшому обстеженні приміщення виявили ще 100 грам.