У центрі Києва іномарка провалилася у яму з окропом: у водія опіки 70% тіла
08:09, 15 грудня 2010Новини регіонів
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Промоїна 2 м на 1,5 м
У Києві 50-річний чоловік дістав опіки 70% тіла, провалившись в яму з окропом. Причина провалля - аварія на теплотрасі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Інцидент стався у центрі столиці, на вулиці Сагайдачного,12, перед будівлею Першого експедиційного загону підземних та гідротехнічних робіт.
Внаслідок аварії утворилася промоїна діаметром 2 метри та глибиною 1,5 метри.
У провалля частково провалився автомобіль “Хюндай”, в якому і перебував постраждалий чоловік. Наразі він у вкрай тяжкому стані з опіками 1-2 ступеню перебуває в опіковому відділенні міської клінічної лікарні.
На місці аварії ведуться ремонтні роботи.
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