На Харківщині 26 місць зберігання пестицидів у незадовільному стані

У Харківській області 26 із 59 місць зберігання непридатних до використання пестицидів та агрохімікатів перебувають у незадовільному стані.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної санітарно-епідеміологічної станції, такі сховища розташовані у Близнюківському, Великобурлуцькому, Дворічанському, Коломацькому, Нововодолазькому, Сахновщинському та Чугуївському районах.

Спеціалісти облСЕС звернулися до Головного управління агропромислового розвитку Харківської облдержадміністрації з проханням проаналізувати зразки пестицидів для вирішення питання про можливість їхнього подальшого використання, а також наголосили на необхідності виділення коштів для знешкодження непридатних пестицидів.

За даними облСЕС, у цілому по області у 59 сховищах зберігається майже 749,1 тонн непридатних до застосування пестицидів і агрохімікатів. Найбільша їхня кількість зберігається у Нововодолазькому (430 тонн), Валківському (96,96 тонн) Богодухівському (70,4 тонн) районах.

У 2010 році в області було знешкоджено 81,1 тонни непридатних пестицидів.