У Вінниці для онкохворих дітей зібрано 200 тис грн

У Вінниці у рамках благодійної акції, що включала в себе благодійний вечір «З любов’ю до Вас», на допомогу онкохворим дітям зібрано майже 200 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, благодійний вечір відбувся під патронатом голови Вінницької обласної державної адміністрації Миколи ДЖИГИ, голови Вінницької облради Сергія ТАТУСЯКА, мера Вінниці Володимира ГРОЙСМАНА, депутата Вінницької облради Григорія ЗАБОЛОТНОГО.

Ще за три дні до проведення благодійного вечора небайдужі перерахували на рахунок Вінницької обласної дитячої лікарні 100 тис. грн., що будуть спрямовані на лікування онкохворих дітей.

На початку вечора на великих екранах показували кадри з життя хворих дітей, які тривалий час живуть у лікарнях, а їхнім батькам не завжди вистачає коштів на лікування. Після цього проводився збір коштів та аукціон з продажу картин, ексклюзивних виробів ручної роботи, наборів дисків зі записами народного артиста України Володимира ГРИШКА, який виступав на вечорі. Загалом було зібрано 96 тис. 822 грн., в цю суму входять також кошти, виручені від продажу квитків на благодійний вечір.

Мер Вінниці В.ГРОЙСМАН пообіцяв у 13 грудня перерахувати на рахунок обласної лікарні 50 тис. грн.

Крім того, кошти на лікування онкохворих дітей перерахував Благодійний фонд Петра Порошенка. Також від фонду напередодні дня Святого Миколая хворим дітям передадуть величезну коробку із солодощами.