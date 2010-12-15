У Полтавській області 138 шкіл закрито на карантин
10:24, 15 грудня 2010Новини регіонів
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Ситуація із захворюваністю посилилася
У Полтавській області через грип і ГРВІ 138 школи закрито на карантин.
Про це УНІАН повідомили у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Полтавській області.
За даними Центру, усі школи закрито на карантин у Полтаві, Кременчуку і Лубнах, і від дев`яти до однієї - у більшості районів.
У Полтавській обласній СЕС заявили, що ситуація в області із захворюваністю на ГРВІ і грип минулого тижня посилилася.
«За минулий тиждень захворіло вже майже 18 тис. осіб. Епідпорогові показники перевищені на 60%», - повідомили в облСЕС.
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