У м.Рівне теж карантин через грип

Усі школи Рівного закрито на карантин у зв’язку з поширенням захворювання на грип та гострі респіраторні інфекції серед школярів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийняла міська протиепідемічна комісія на підставі висновків санітарно-епідемічної служби.

Терміни карантину поки що не уточнюють, однак медики радять припинити уроки щонайменше на два тижні.

Складна епідеміологічна ситуація нині спостерігається загалом у дев’яти районах області. За минулий тиждень до лікарень звернулося 12 тисяч хворих. Медики закликають не займатись самолікуванням, і за перших проявів захворювання звертатись до лікарів.