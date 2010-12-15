Вінниччина: через грип заборонено масові заходи

У Вінницькій області через грип заборонено проведення масових заходів із залученням великої кількості населення.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні преси та інформації Вінницької облдержадміністрації.

За повідомленням, 14 грудня відбулося засідання надзвичайної протиепідемічної комісії, обумовлене посиленням заходів щодо профілактики грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Засідання комісії стало необхідним через те, що на 49-му тижні 2010 року, в порівнянні з попереднім 48 тижнем, захворюваність на ГРВІ та грипом зросла на 39% і склала 97,3 випадків на 10 тис. населення. Її рівень в цілому на 41% перевищив епідемічний поріг.

За інформацією заступника головного державного санітарного лікаря області Степана ТОМІНА, впродовж минулого тижня за медичною допомогою з приводу захворювань до лікарень звернулось 15 тис. 828 осіб. 70% хворих становлять діти віком до 18 років.

Впродовж тижня госпіталізовано 463 людини, в тому числі 425 дітей.

У зв‘язку з підвищеною захворюваністю тимчасово припинено навчання у 84 навчальних шкільних та позашкільних закладах, в тому числі у Вінниці в усіх 42 середніх загальноосвітніх закладах.