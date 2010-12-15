У Херсоні кожен депутат взяв під опіку дитину-сироту

У Херсоні кожен депутат міської ради взяв під опіку дитину-сироту.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центру.

За кожним депутатом міськради на весь період його повноважень закріплено по одній дитині-сироті із навчальних закладів міста, зазначається в повідомленні.

Зокрема, в рамках опікунських обов’язків депутати міської ради напередодні святкування Дня Святого Миколая вже відвідали комунальний заклад «Теремок», де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування.

***Міська рада Херсона налічує 76 депутатів.