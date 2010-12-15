У Херсоні кожен депутат взяв під опіку дитину-сироту
12:10, 15 грудня 2010Новини регіонів
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Міськрада налічує 76 депутатів
У Херсоні кожен депутат міської ради взяв під опіку дитину-сироту.
Про це повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі мерії обласного центру.
За кожним депутатом міськради на весь період його повноважень закріплено по одній дитині-сироті із навчальних закладів міста, зазначається в повідомленні.
Зокрема, в рамках опікунських обов’язків депутати міської ради напередодні святкування Дня Святого Миколая вже відвідали комунальний заклад «Теремок», де виховуються діти, позбавлені батьківського піклування.
***Міська рада Херсона налічує 76 депутатів.
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