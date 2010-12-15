Харківщина: від удару струму загинула 2-річна дитина

В Харківській області від удару струму загинула дворічна дитина.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в одному з домоволодінь селища Балабанівка Богодухівського району.

Залишившись без нагляду батьків, малолітній хлопчик розплутував електричну переноску і доторкнувся до оголеного дроту. Від ураження електричним струмом дитина загинула.