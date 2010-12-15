Харківщина: від удару струму загинула 2-річна дитина
13:53, 15 грудня 2010Новини регіонів
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Залишившись без нагляду
В Харківській області від удару струму загинула дворічна дитина.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося в одному з домоволодінь селища Балабанівка Богодухівського району.
Залишившись без нагляду батьків, малолітній хлопчик розплутував електричну переноску і доторкнувся до оголеного дроту. Від ураження електричним струмом дитина загинула.
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