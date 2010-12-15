Закарпаття: іномарка зіткнулася з автобусом, 4 особи травмовані

На Закарпатті автобіль “БМВ” зіткнувся з рейсовим автобусом, внаслідок чого четверо осіб отримали травми, у тому числі 3-річна дитина.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Укравлінні ДАІ УМВС України в Закарпатській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 грудня на автодорозі «Мукачево-Чоп». 56-річний мукачівець, який був за кермом автомобіля ВАЗ-2109, здійснив маневр повороту вліво через зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем ВМВ-528.

Іномарку в результаті зіткнення відкинуло на протилежну сторону дороги, де “БМВ”, у свою чергу, буквально лоб в лоб зіштовхнулося з рейсовим автобусом марки ПАЗ, зазначили в ДАІ, уточнивши, що рейсовий автобус був практично порожній, там знаходилися лише двоє пасажирів.

Проте в ДТП травм зазнали водій та троє пасажирів ВМВ-528.

Постраждалих доставлено до Мукачівської ЦРЛ.

Ведеться слідство.