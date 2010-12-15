У Чернівці везли партію сумнівної червоної ікри

Вантажний автомобіль з товарами невідомого походження та сумнівної якості – червону ікру та мобільні телефони - затримали на в’їзді до Чернівців працівники відділу податкової міліції спільно з працівниками санепідемстанції.

Як повідомили УНІАН у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в Чернівецькій області, під час огляду машини під коробами з матрьошками правоохоронці виявили більше 300 кг крупнозернистої червоної ікри орієнтовною вартістю понад 200 тис. грн. та близько 500 шт. мобільних телефонів китайського виробництва під марками відомих брендів. При цьому жодних документів та сертифікатів на вказану продукцію надано не було.

Як пояснив водій, вантаж доправлявся з Волинської області та передбачався для реалізації на буковинських ринках.

За словами начальника відділу податкової міліції ДПІ в м. Чернівці, майора податкової міліції Сергія ГАКМАНА, якщо підтвердиться, що вилучена продукція непридатна для харчування чи становить загрозу життю та здоров’ю людей, небезпечні товари буде знищено. Значною мірою від цього також залежатиме, яким буде покарання для винних осіб – адміністративне чи кримінальне.