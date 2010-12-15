Закарпаттю необхідно майже 150 млн. грн.

На ліквідацію наслідків грудневої повені у Закарпатській області, за попередніми даними, необхідно майже 150 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови Закарпатської облдержадміністрації, голова обласної комісії з надзвичайних ситуацій Іван БУШКО.

За його словами, за попередніми даними, збитки внаслідок повені становлять 72,5 млн. грн.

І.БУШКО уточнив, що пошкоджено 2,4 км дамб, 17 км берегоукріплень, 40 автомобільних мостів, 38,2 км доріг, підтоплено 1969 дворогосподарств, 210 житлових будинків, 3,2 тис. га сільгоспугідь, 671 людина була відселена.

Проте ця сума збитків, стверджує перший заступник голови ОДА, ще не остаточна.

Він додав, що після надходження усіх документів буде проведено їхню фінансову експертизу, і лише тоді будуть оголошені остаточні дані про збитки.

Щодо суми, необхідної на відновлення пошкодженої інфраструктури, то вона, за словами І.БУШКА, буде щонайменше удвічі більшою за суму завданих збитків.

Також перший заступник голови облдержадміністрації повідомив, що обласна влада готує звернення до Кабінету міністрів про виділення коштів на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації.