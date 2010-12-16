У Кривому Розі двоє 17-річних хлопців наклали на себе руки

У Центрально-Міському районі Кривого Рогу покінчили життя самогубством двоє 17-річних хлопців.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у Дніпропетровській області, учнів місцевого ліцею та одного з ПТУ знайшли учора повішеними на дереві.

Тіла неповнолітніх без зовнішніх ознак насильницької смерті були направлені до Криворізького бюро судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті. Попередньо, до такого вчинку хлопці вдалися через острах бути притягнутими до кримінальної відповідальності за скоєння низки злочинів.

З’ясувалося, що один із самогубців раніше мав проблеми із законом та був судимий. На момент смерті обидва загиблих також проходили як підозрювані за скоєння крадіжки на одній із присадибних ділянок у приватному секторі Кривого Рогу. Під час обшуків у підлітків були вилучені речові докази, які підтверджують їх провину.

Прокуратурою та ГУМВС України в Дніпропетровській області за фактом скоєння самогубства проводиться перевірка.