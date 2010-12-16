Тернопільщина: внаслідок переохолодження загинуло двоє осіб

На Тернопільщині за два дні внаслідок переохолодження загинуло двоє осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі пропаганди обласного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України, у місті Кременець виявлено тіло 64-річного місцевого жителя 1946 р. н. Медики констатували, що він загинув через загальне переохолодження.

З аналогічної причини 14 грудня загинув 54-річний чоловік, тіло якого виявили у центрі міста Збараж.