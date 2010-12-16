У Черкасах закохані отруїлися вихлопними газами у гаражі

11:30, 16 грудня 2010
Новини регіонів
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Хлопець помер...

У Черкасах 27-річний чоловік та 16-річна дівчина отруїлися автомобільними вихлопними газами в гаражі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС в Черкаській області, молодих людей у гаражі автокооперативу виявили випадково.

Чоловік на той час вже був мертвим, дівчина у непритомному стані.

Постраждалу було терміново доставлено до Черкаської обласної лікарні, де їй надано термінову реанімаційну допомогу. Лікарі стан оцінюють її як стабільно тяжкий.

За однією з версій, пара вирішила усамітнитися в гаражі, і щоб погрітися, вони завели автомобіль.

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