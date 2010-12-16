У Миколаєві внаслідок пожежі загинули двоє дітей

2007 та 2008 років народження

У Миколаєві внаслідок пожежі загинули двоє дітей, 2007 та 2008 років народження. Як повідомляє прес-служба МНС, пожета сталась у квартирі 4-поверхового житлового будинку. Причина пожежі і розмір матеріальних збитків встановлюються. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Миколаївській області.

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