У Львові відкрили сучасний медичний центр Св.Параскеви

У Львові відкрили сучасний науково-медичний центр Святої Параскеви.

Як передає кореспондент УНІАН, особливість цього проекту полягає в тому, що вперше у вітчизняній медичній практиці в межах однієї установи зібрано радіологічне обладнання найвищого світового рівня. Воно дасть можливість проводити комплексну і точну діагностику різноманітних захворювань. Такий комплекс апаратів сьогодні використовується в авторитетних європейських клініках та науково-дослідних центрах при найбільших європейських університетах. Завдяки створенню національної мережі телемедицини, до встановлення діагнозу зможуть бути залучені фахівці з вітчизняних та європейських медичних центрів.

У медичному центрі працює найсучасніший в Україні комп’ютерний томограф експертного рівня Toshiba Aquilon CX (Японія). Цей апарат забезпечує найвищу якість зображення тканин (від кісток до найменших периферичних судин) з мінімальною дозою опромінення. Aquilon CX гарантує якісну діагностику серцево-судинної системи – усе серце можна обстежити за кількох секунд. Висока швидкість сканування дозволяє оперативно виконати дослідження в критичних ситуаціях. Швидкість дослідження не менш важлива для діагностики дітей. Окрім того, томограф оснащено програмами з автоматичною корекцією дози опромінення залежно від віку пацієнта.

Абсолютною новинкою для України став магнітно-резонансний томограф останнього покоління Toshiba Vantage ZGV Atlas, завдяки якому можна швидко отримувати дуже деталізовану інформацію. Спеціальна програма дослідження дифузії всього тіла дозволяє оперативно і достовірно виявляти пухлини будь-якого розміру в будь-якій частині організму. Отже, в медичному центрі Святої Параскеви можна не лише виявити захворювання на ранніх стадіях й оцінити подальше лікування, а й здійснити профілактичне обстеження, а точна діагностика забезпечить якість лікування.

Мамографічні дослідження проводять на найсучаснішому апараті виробництва американської компанії Hologic – світового експерта в галузі мамографії з 1984 року. Апарат Hologic M-IV – це перший в Україні мамограф із цифровим біопсійним додатком, завдяки якому беруть зразки тканин, щоб поставити достовірний діагноз. У НМЦ Св. Параскеви працює новітній рентгенологічний апарат виробництва Winscope (США), серед переваг якого – швидкість обстеження, незначне променеве навантаження на пацієнта, отримання високоякісного зображення, можливості обробки зображення в режимі реального часу, вибір найінформативнішої проекції, можливість передавати інформацію на будь-який носій.

Етап лабораторних досліджень – один із найбільш інформативних і конче необхідних при обстеженні пацієнта, він відстежує патологічні зміни на клітинному та молекулярному рівнях. Унікальність клініко-діагностичної лабораторії НМЦ Св. Параскеви полягає в здатності визначити вміст різноманітних гормонів (щитовидної залози, підшлункової залози, статевих залоз), кардіомаркерів, онкомаркерів, маркерів кісткової тканини, стану анемії, інфекційних та аутоімунних захворювань завдяки імунохімічному аналізатору Cobas e 411 фірми Hoffman Le Roche (Швейцарія). Це повністю автоматизована система з використанням сучасного методу електрохемілюмісценції, що забезпечує продуктивне отримання високоточних результатів аналізу.

За словами голови ради директорів Івана ВОЛОШКА, до здійснення цього проекту засновники медичного центру йшли три роки.

“Ми проаналізували ситуацію з наявністю медичних закладів в Україні і побачили, що у Західній Україні практично відсутні великі діагностичні центри. Для того, щоб пройти комплексну діагностику, людям доводиться звертатися до десятка медичних установ у інших областях України,” – сказав І.ВОЛОШКО.

Він зазначив, що центр стане місцем, де людині можуть надати усю необхідну допомогу. “Наша мета відкрити доступ кожному українцю до першокласної медичної допомоги, а для лікарів до професійної реалізації та до навчання. Саме навчання і підвищення професійної кваліфікації лікарів наше друге дуже важливе завдання. Маючи таку потужну матеріальну базу, цю проблему з успіхом можна вирішити,” – наголосив І.ВОЛОШКО .

У свою чергу генеральний директор центру Тетяна Міхнова підкреслила, що проблеми зі здоров’ям носять міждисциплінарний характер. “У хворої людини може бути кілька медичниих проблем і тоді напевно дуже важливо надавати такі можливості, щоб якісно вирішувати їх. Концепцією передбачено надання амбулаторної допомоги, - зауважила Т.МІХНОВА, підкресливши, що 70 % проблем у медицині можна вирішити у рамках амбулаторної медицини, “це сучасна тенденція скорочення часу перебування у стаціонарах і застосування малоінвазивних технологій, які дозволяють дуже швидко вирішувати ці проблеми”.

Т.МІХНОВА підкреслила, що центр створено для представників середнього класу. “Це не є заклад VIP-рівня, і ціни у ньому абсолютно доступні. Ми плануємо працювати не лише на Львівську область, а й ще на сім регіонів, що межують з нами” – зазначила генеральний директор.

“Наша філософія – ми хочемо надати пацієнту гарантію точної діагностики: завдяки обладнанню і жорсткому підбору персоналу. Коли ми підбирали колектив дуже ретельно, щоб людина була насамперед, людяною. Ми хочемо поширювати нову культуру медичної практики у Львові. Для нас є дуже важливими моральні цінності людини,” – наголосила Т.МІХНОВА, підкресливши, що новітній медичний заклад створив 140 робочих місць, щодня тут прийматимуть до 500 пацієнтів.

Було також зазначено, що Центр має стати базою підготовки лікарів Західного регіону. Навчання та підвищення кваліфікації лікарів – друге важливе завдання, що стоїть перед науково-медичним центром Святої Параскеви. Заклад стане базою підготовки лікарів за спеціальностями «радіологія-діагностика», «ендоскопія і малоінвазивна хірургія», «лабораторна діагностика». Сьогодні тривають перемовини з вітчизняними й іноземними фахівцями щодо проведення лекцій з кожного напряму діяльності центру. Також заплановано підписання договорів з кафедрами медичних університетів, згідно з якими кращі лікарі зможуть отримати післядипломну освіту на базі клініки.