У Криму порушено кримінальну справу за забруднення моря

У Криму викрито службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які впродовж останніх семи років не вживали заходів з утилізації двох човнів, які затонули в акваторії Керченської бухти, що призвело до забруднення внутрішніх морських вод.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, у результаті цього державі було завдано збитків на суму 300 тис. гривень.

Міжрайонною природоохоронною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 243 та ч. 2 ст. 367 (забруднення моря й службова недбалість) Кримінального кодексу України.