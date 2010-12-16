У Кременчуку за кермом маршрутки помер водій

У Кременчуку Полтавської області за кермом маршрутного таксі помер водій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив головний лікар станції швидкої медичної допомоги Кременчука Ігор ДУБНИЦЬКИЙ.

«Очевидно, водій відчув себе зле й зупинився. Він схопився за серце. Викликали нас, але він помер до приїзду машини «швидкої допомоги», - сказав І.ДУБНИЦЬКИЙ.

У ДАІ повідомляють, що факту ДТП зафіксовано не було. Ніхто з пасажирів і перехожих не постраждав.