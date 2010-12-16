При дитячій поліклініці Дарниці створять діагностичний центр

Київрада погодила створення амбулаторно-поліклінічного закладу «Київський міський дитячий діагностичний центр» на базі дитячої поліклініки Дарницького району столиці на вул. Урлівській.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення сьогодні на засіданні сесії Київради проголосували 95 зі 110 зареєстрованих у залі депутатів.

Як повідомив член фракції «Республіка Київ» Олексій ДАВИДЕНКО, зазначений діагностичний центр прийматиме дітей не лише з Дарницького району, а й з усього міста.

На сьогодні, за його словами, у цій поліклініці працює міський центр кардіології, тому створення вказаного діагностичного центру буде доречним саме там.

Крім того, зазначив О.ДАВИДЕНКО, завдяки цьому рішенню поліклініка збереже свій рівень районного медзакладу, оскільки останнім часом вона мала завантаженість лише на третину.