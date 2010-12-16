На Сумщині - коров'ячий сказ

У селі Підопригори Лебединського району Сумської області на молочнотоварній фермі зафіксовано випадок коров`ячого сказу.

Як повідомили УНІАН в обласному управлінні ветеринарної медицини, швидше за все, корову укусила хвора лисиця, але причин для занепокоєння в регіоні немає, оскільки це одиничний випадок, а не епідемія.

Після виявлення інфекції головний мозок корови був відправлений до лабораторії на обстеження, а труп спалений. Решта тварин на фермі, а також персонал пройшли курс вакцинації. Молоко, яке виробляється на фермі, піддається обов`язковій пастеризації.