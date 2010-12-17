У Луцьку всі школи з понеділка закривають на карантин через перевищення епідемічного порогу захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі мерії, відповідне розпорядження сьогодні підписав Луцький міський голова Микола РОМАНЮК.

Згідно з документом, навчання в загальноосвітніх школах та заняття в позашкільних навчально-виховних закладах Луцька з 20 до 26 грудня тимчасово буде припинено. Також заборонено проведення масових дитячих заходів у закритих приміщеннях.

За даними міського управління охорони здоров`я, на сьогодні рівень захворюваності на гострі респіраторні захворювання у місті Луцьку становить 186,6 на 10 тис. населення. Епідемічний поріг - 143,0 на 10 тис. населення.

На карантин також закрито навчальні заклади у Ковелі та Нововолинську.

Загалом у Волинській області епідпоріг перевищено у шести районах та Луцьку.