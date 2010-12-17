Молодий чоловік застрелив трьох родичів, а потім і себе

У Знам’янському районі Кіровоградської області в приватному будинку знайдено мертвими з вогнепальними пораненнями 60-річного пенсіонера, його 62-річну дружину, 28-річну доньку та її 27-річного співмешканця.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, попередньо встановлено, що зять увечері 15 грудня, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, пострілами із незареєстрованої мисливської рушниці вбив потерпілих, після чого покінчив застрелився сам.