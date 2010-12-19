У Луганську для онкохворих дітей зібрали 210 тисяч гривень

Для онкохворих дітей Луганської області напередодні Дня Святого Миколая зібрали 210 тисяч гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, в Луганську відбувся гала-концерт обласної добродійної акції «Світло далекої зірки» - завершальний етап акції фонду «Благовіст» зі збору коштів на придбання устаткування для онкогематологічного відділення обласної дитячої клінічної лікарні.

Допомогу надали 18 приватних підприємців, 52 промислових і торгових підприємства, 18 сільгоспвиробників, 8 комунальних підприємств і служб.

За словами виконавчого директора фонду «Благовіст» Сергія ШЕВЦОВА, акцію «Світло далекої зірки» почали проводити 10 років назад. За ці роки було зібрано понад 600 тис. грн. На ці кошти придбали устаткування і техніку для 19 дитячих інтернатів і 27 центрів дитячої реабілітації.