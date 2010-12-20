У Донецьку відбулася акція "Рінат Ахметов, Ігор Крутой - дітям!"

У Донецькій області, в день Святого Миколая, відбулася 10-а ювілейна доброчинна акція «Ринат АХМЕТОВ, Ігор КРУТОЙ - дітям!», в якій український бізнесмен і російський композитор подарували знедоленим дітям подарунки.

Як передає кореспондент УНІАН, за інформацією прес-служби добродійного фонду Р.АХМЕТОВА «Розвиток України», загальний бюджет акції цього року склав 5 млн. грн.; як і в минулі роки, основні кошти - 4 млн. грн. було направлено на реалізацію потреб 158 дитячих установ (дитячі будинки, притулки, школи-інтернати, дитячі лікарні і санаторії, а також 21 дитячий будинок сімейного типу Донецька і Донецької області). Сьогодні 16 606 маленьких вихованців і пацієнтів цих закладів одержали до свята подарунки на суму 1 млн. грн.

У прес-службі нагадали, що ось вже 10 років поспіль в гості до дітей з інтернатних установ регіону приїжджають засновник фонду «Розвиток України», президент ФК «Шахтар» Р.АХМЕТОВ і відомий російський композитор И.КРУТОЙ.

За їхніми словами, безпосереднє спілкування з дітьми і вихователями “допомагає зрозуміти, як правильно будувати добродійні проекти, і на що в першу чергу спрямувати зусилля наступної акції”.

Після відвідин дитячих будинків області і зустрічей з їхніми вихованцями Р.АХМЕТОВ, спілкуючись з журналістами, підкреслив, що «добродійність - це системна боротьба з системними проблемами, а сирітство – це біда і системна проблема, і для того, щоб її перемогти, потрібний чіткий, системний підхід».

«Наша мета - щоб діти виховувалися в родинах! І ми маємо їм у цьому допомогти», - підкреслив бізнесмен.

У свою чергу І.КРУТОЙ додав, що добре і гуманне ставлення до дітей – це прерогатива цивілізованої держави.

“Це повинно бути в душі кожної дорослої людини, і та мікроскопічна частка нашої участі в цій проблемі, вона хоч на мить дає тепло дітям, означає, що ми цим недаремно займаємося”, - сказав І.КРУТОЙ.